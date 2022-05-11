Эксперт перечислила 7 главных врагов желудка
Врач-инфекционист Светлана Ищенко назвала 7 главных продуктов и вредных привычек, которые убийственны для желудка.
Наш организм — умная, самодостаточная система. Убрав из рациона разрушающие его продукты и вредные привычки, можно избавиться практически от всех болезней.
«Главный закон здоровья — организм сам справляется со всеми болезнями, если ему создать условия. Что проще для вас: отказаться от вредного или добавить в жизнь полезное?», — говорит эксперт.
Что касается желудка, здесь уместно универсальное правило, которое актуально для всего организма: когда объем поражающих элементов превышает критическую точку, заболеваний и сбоев в работе органа не избежать.
Итак, от чего нужно отказаться, чтобы сохранить желудок здоровым?
- Сладкие газированные напитки — они вредны не только для желудка, но и для всего организма.
- Томатная паста. Из-за высокой концентрации дубильной кислоты и уксуса ее нельзя считать полезным продуктом.
- Спиртные напитки. Крайне вредны, особенно шипучие и газированные.
- Маринады и острые соусы. Слишком сильно нагружают желудок из-за большого содержания уксуса.
- Трансжиры, дешевые заменители жира. Ищем их в колбасах, маргарине, молочных продуктах.
- Жареные во фритюре блюда. Долго и сложно расщепляются, провоцируют чрезмерное выделение желудочного сока.
- Колбасы, сосиски, сардельки — в них содержится зашкаливающее количество канцерогенов. Накапливаясь, могут стать причиной онкологии.
Светлана Ищенко
Здоровье
Врач-инфекционист, натуропат
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