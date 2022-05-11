Эксперт перечислила 7 главных врагов желудка

«Главный закон здоровья — организм сам справляется со всеми болезнями, если ему создать условия. Что проще для вас: отказаться от вредного или добавить в жизнь полезное?», — говорит эксперт.

Сладкие газированные напитки — они вредны не только для желудка, но и для всего организма.

Томатная паста. Из-за высокой концентрации дубильной кислоты и уксуса ее нельзя считать полезным продуктом.

Спиртные напитки. Крайне вредны, особенно шипучие и газированные.

Маринады и острые соусы. Слишком сильно нагружают желудок из-за большого содержания уксуса.

Трансжиры, дешевые заменители жира. Ищем их в колбасах, маргарине, молочных продуктах.

Жареные во фритюре блюда. Долго и сложно расщепляются, провоцируют чрезмерное выделение желудочного сока.

Колбасы, сосиски, сардельки — в них содержится зашкаливающее количество канцерогенов. Накапливаясь, могут стать причиной онкологии.

Наш организм — умная, самодостаточная система. Убрав из рациона разрушающие его продукты и вредные привычки, можно избавиться практически от всех болезней.Что касается желудка, здесь уместно универсальное правило, которое актуально для всего организма: когда объем поражающих элементов превышает критическую точку, заболеваний и сбоев в работе органа не избежать.Итак, от чего нужно отказаться, чтобы сохранить желудок здоровым?