8 врагов желудка: что нужно исключить из меню?

«Всё просто: если количество поражающих элементов для желудка системно превышает разумные пределы, то хронические заболевания неизбежны», — говорит доктор.

Наш организм — умная, самодостаточная система. И если ему не мешать, он в состоянии самостоятельно справиться со всеми проблемами. А вот помочь организму можно! Для этого нужно исключить вредные продукты.Итак, что мы относим к врагам? Газированные напитки, особенно сладкие. Они буквально растворяют стенки желудка. Не пейте сами и не давайте детям.Томатная паста. Удивлены видеть ее в этом списке? К сожалению, да. Особенно помидоры противопоказаны тем, у кого уже есть проблемы с желудком. Все дело в высоком содержании в пасте дубильной кислоты.Алкоголь — здесь без долгих объяснений. Добавим только, что шепучий, газированный алкоголь еще вреднее обычного.Маринады также лучше исключить. В них огромное количество уксуса, а это стресс для желудка.Острые соусы и горчица — они тоже оказывают на наш желудок очень агрессивное воздействие, с которым он с трудом справляется.Трансжиры — о вреде этих дешевых заменителях жира сказано много, но люди все равно продолжают их употреблять. Внимательно читайте состав. Трансжиры часто встречаются в составе колбас, сладостей, молочных продуктах.Блюда, жаренные во фритюре — чтобы переварить их, желудок работает на износ, вырабатывая огромное количество желудочного сока.Ну и напоследок — любимые многими колбасы и сардельки, сосиски. Это просто кладезь канцерогенов! При частом употреблении могут вызывать тяжелые патологии вплоть до онкологии.