Что делать, если беспокоит поджелудочная железа?

«Она выделяет поджелудочный сок, в состав которого входят ферменты, необходимые для переваривания пищи, и производит гормоны для регуляции обменных процессов в организме», — говорит эксперт.

Несмотря на свои небольшие размеры, поджелудочная железа имеет колоссальное значение для нашего организма.Нарушения в работе поджелудочной железы чаще всего происходят по вине самого человека, а именно из-за переедания, вредных привычек, несоблюдения диеты, интоксикации.Постоянное присутствие в пище вредных добавок также не лучшим образом сказывается на здоровье поджелудочной железы. Негативно на ней отражаются стрессы и нехватка питательных веществ в меню.Оздоровить и поддержать поджелудочную на самом деле очень просто. Для этого нужно нормализовать питание, сделать его сбалансированным.Также необходимо восполнить дефициты витаминов и минералов: С, В3, Е, А, В6, В1, В2, Д3, В12, биотин, инулин, калий, магний, йод. Для здоровья поджелудочной нужны пробиотики в легкоусвояемой форме.При проблемах с железой обязателен прием омеги. Обязательно приводим в порядок углеводный обмен и баланс сахара в крови.