Невролог рассказал, почему чистить сосуды малоэффективно и даже бесполезно

«Если доктор говорит, что ваша проблема в „сужении сосудов головного мозга“, ищите другого доктора, который обнаружит реальную проблему. Спазмированные сосуды — это реакция организма на что-то! Нужно искать на что, и устранять эту проблему!», — объясняет врач.

В сети можно найти огромное количество рецептов, помогающих очистить сосуды. Причем рецепты не только народные, но и вполне себе медицинские. Все они, впрочем как и сосудистые препараты для расширения сосудов и избавления от спазмов, — абсолютно неэффективны, уверен доктор.Чаще всего причин спазмирования сосудов всего две: гипоксия (дефицит железа, белка, В12, фолиевой кислоты) или воспаление. Как правило, в большинстве случаев имеет место и то, и другое. Важно понять, что преобладает в конкретном случае и устранить этот фактор. И сосуды «почистятся» сами.Что касается холестериновых бляшек, атеросклероз и скачки холестерина также являются ничем иным, как следствием системных воспалительных процессов. От обилия жиров в питании холестерин не повышается, вопреки распространенному мнению.Поэтому если есть проблема с сосудами, не тратьте время и деньги на их чистку. Выявляйте и устраняйте воспалительные процессы, следите за уровнем сахара и инсулина, контролируйте свой вес, восполняйте дефициты витаминов и минералов.