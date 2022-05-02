Невролог объяснил, почему лечение тревоги надо начинать с кишечника

«В большинстве случаев причиной тревоги является дефицит серотонина — гормона счастья и хорошего настроения. Антидепрессанты пытаются восполнить его нехватку, но причина дефицита остается невыявленной», — говорит эксперт.⠀

При тревожных состояниях пациентам часто назначают антидепрессанты. Но не всегда они дают эффект, даже если человек принимает их месяцами. А все потому, что лечить тревогу нужно совсем с другой стороны.Именно серотонин отвечает за наше настроение. Если его не хватает, человек начинает впадать в депрессию, появляется тревога и мнительность.А теперь самое важное — серотонин образуется не в мозгу. Примерно 80% серотонина производит полезная микрофлора нашего кишечника. Пациенты, страдающие дисбиозом, нарушениями работы ЖКТ, имеют более низкие уровни серотонина.Причем не имеет значения, есть ли у вас жалобы по части ЖКТ. Дефицит полезной микрофлоры иногда протекает бессимптомно. Именно поэтому лечение тревоги нужно начинать не с приема антидепрессантов, а с приведения в норму кишечника.Первое, что нужно сделать — перейти на низкоуглеводную диету, без этого нормализовать выработку серотонина не получится.⠀Антидепрессанты могут потребоваться только на первоначальном этапе для быстрого выведения пациента из тревоги.