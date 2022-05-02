Длительный COVID: у 67 % людей развивается дизавтономия

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У пациентов с длительны COVID может развиваться дизавтономия

В недавнем предварительном исследовании, опубликованном на сервере препринтов medRxiv, ученые проанализировали особенности вегетативных симптомов при длительном течении COVID-19, а в частности, развитие дизавтономии. Дизавтономия — это заболевание вегетативной нервной системы, проявляющееся ее повышенной или недостаточной активностью.

Команда ученых провела глобальный онлайн-опрос 2 314 взрослых пациентов с длительным течением COVID-19. Исследователи изучили 53 различных симптома в восьми областях. Наиболее распространенными симптомами были:
  • спутанность сознания;
  • истощение;
  • одышка при физической нагрузке;
  • головная боль;
  • учащенное сердцебиение;
  • боли в теле;
  • тахикардия;
  • головокружение.
Эти симптомы согласуются с предыдущими исследованиями. Ранее поставленный диагноз вегетативной дисфункции был задокументирован у 8,3 % пациентов с неподтвержденным тестом на COVID-19 и у 5,1 % пациентов с подтвержденным тестом. Наличие дизавтономии по оценке COMPASS-31 обнаружилась у 67 % пациентов с длительным течением COVID-19, что указывает на вегетативную дисфункцию от умеренной до тяжелой степени.

«Наше исследование показывает, что у 67 % людей с длительным COVID развивается дизавтономия», — рассказывает Лорен Стайлз, президент Dysautonomia International и доцент кафедры неврологии в Университете Стони Брук.

Ранее специалисты предложили лечить ВИЧ по-новому.
Лорен Стайлз
Лорен Стайлз
Здоровье
Президент Dysautonomia International и доцент кафедры неврологии в Университете Стони Брук
Теги : COVID-19, нервная система, коронавирус