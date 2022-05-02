Длительный COVID: у 67 % людей развивается дизавтономия
В недавнем предварительном исследовании, опубликованном на сервере препринтов medRxiv, ученые проанализировали особенности вегетативных симптомов при длительном течении COVID-19, а в частности, развитие дизавтономии. Дизавтономия — это заболевание вегетативной нервной системы, проявляющееся ее повышенной или недостаточной активностью.
Команда ученых провела глобальный онлайн-опрос 2 314 взрослых пациентов с длительным течением COVID-19. Исследователи изучили 53 различных симптома в восьми областях. Наиболее распространенными симптомами были:
- спутанность сознания;
- истощение;
- одышка при физической нагрузке;
- головная боль;
- учащенное сердцебиение;
- боли в теле;
- тахикардия;
- головокружение.
«Наше исследование показывает, что у 67 % людей с длительным COVID развивается дизавтономия», — рассказывает Лорен Стайлз, президент Dysautonomia International и доцент кафедры неврологии в Университете Стони Брук.
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Лорен Стайлз
Здоровье
Президент Dysautonomia International и доцент кафедры неврологии в Университете Стони Брук
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