Длительный COVID: у 67 % людей развивается дизавтономия

спутанность сознания;

истощение;

одышка при физической нагрузке;

головная боль;

учащенное сердцебиение;

боли в теле;

тахикардия;

головокружение.

«Наше исследование показывает, что у 67 % людей с длительным COVID развивается дизавтономия», — рассказывает Лорен Стайлз, президент Dysautonomia International и доцент кафедры неврологии в Университете Стони Брук.