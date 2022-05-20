Специалисты назвали ночной симптом затяжного COVID-19

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Проблемы со сном могут сигналить о затяжном COVID

Большинство людей, заразившихся COVID-19, выздоравливают в течение одной-двух недель. Однако некоторые сталкиваются с затяжным течением заболевания. Ранее специалисты уже установили, чем это грозит здоровью. Теперь же они назвали симптом, который проявляется по ночам, и сигнализирует о длительном течении болезни.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), длительный COVID связан с широким спектром проблем со здоровьем. Наиболее распространенные общие симптомы включают:
  • усталость;
  • спутанность сознания;
  • повышенную температуру тела;
  • сложности с выполнением физической нагрузки;
  • затрудненное дыхание или одышку;
  • кашель;
  • боль в груди.
По данным CDC, эти симптомы могут присутствовать в течение месяца или даже нескольких после заражения. В некоторых случаях они исчезают, но возвращаются позднее. Это лишь некоторые из симптомов, которые могут означать, что у вас длительное течение COVID-19. Эксперты предупреждают, что еще один признак настолько распространен в обычной жизни, что его не воспринимают как симптом.

«Нарушения сна являются одним из наиболее распространенных симптомов, которые в наши дни наблюдаются у пациентов, страдающих длительным течением COVID-19», - рассказывает Синтия Пена, доктор медицинских наук, специалист по сну в Кливлендской клинике.

Проблемы со сном возникают из-за того, что COVID-19 влияет на циркадный ритм человека, рассказывает Пена. В основном люди жалуются на бессонницу, усталость, туман в голове. По данным Кливлендской клиники, нарушение циркадного ритма возникает, когда «внутренние часы» тела не совпадают с окружающей средой. 
Синтия Пена
Синтия Пена
Здоровье
Доктор медицинских наук, специалист по сну в Кливлендской клинике
Теги : COVID-19, затяжной коронавирус