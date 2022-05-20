Специалисты назвали ночной симптом затяжного COVID-19

усталость;

спутанность сознания;

повышенную температуру тела;

сложности с выполнением физической нагрузки;

затрудненное дыхание или одышку;

кашель;

боль в груди.

«Нарушения сна являются одним из наиболее распространенных симптомов, которые в наши дни наблюдаются у пациентов, страдающих длительным течением COVID-19», - рассказывает Синтия Пена, доктор медицинских наук, специалист по сну в Кливлендской клинике.