Специалисты назвали ночной симптом затяжного COVID-19
Большинство людей, заразившихся COVID-19, выздоравливают в течение одной-двух недель. Однако некоторые сталкиваются с затяжным течением заболевания. Ранее специалисты уже установили, чем это грозит здоровью. Теперь же они назвали симптом, который проявляется по ночам, и сигнализирует о длительном течении болезни.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), длительный COVID связан с широким спектром проблем со здоровьем. Наиболее распространенные общие симптомы включают:
- усталость;
- спутанность сознания;
- повышенную температуру тела;
- сложности с выполнением физической нагрузки;
- затрудненное дыхание или одышку;
- кашель;
- боль в груди.
«Нарушения сна являются одним из наиболее распространенных симптомов, которые в наши дни наблюдаются у пациентов, страдающих длительным течением COVID-19», - рассказывает Синтия Пена, доктор медицинских наук, специалист по сну в Кливлендской клинике.
Проблемы со сном возникают из-за того, что COVID-19 влияет на циркадный ритм человека, рассказывает Пена. В основном люди жалуются на бессонницу, усталость, туман в голове. По данным Кливлендской клиники, нарушение циркадного ритма возникает, когда «внутренние часы» тела не совпадают с окружающей средой.
Синтия Пена
Здоровье
Доктор медицинских наук, специалист по сну в Кливлендской клинике
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