Долгий Ковид: у двух третей пациентов развивается дизавтономия — симптомы

67 Фото: pexels.com
Долгий Ковид: у двух третей пациентов развивается дизавтономия — симптомы

В новом исследовании ученые обнаружили, что более чем у двух третей пациентов развивается дисавтономия после длительного ковида.

Дизавтономия — это общий термин для нескольких состояний, которые взаимодействуют с вегетативной нервной системой (ВНС).

NHS описывает систему как часть тела, которая «контролирует непроизвольные действия, такие как частота сердечных сокращений, температура тела, пищеварение, потоотделение, а также расширение и сужение кровеносных сосудов».

«Вегетативные расстройства могут возникать сами по себе или быть вызваны другим основным заболеванием, таким как болезнь Паркинсона, алкоголизм или диабет», — добавляет Национальная служба здравоохранения.

Согласно результатам исследования, проведенного Стэнфордским университетом, COVID-19 является сильным кандидатом на включение в этот список.

Во время исследования у 67 процентов пациентов с Covid развилась дизавтономия.

Профессор Стэнфордского университета Лорен Стайлз сказала, что это соответствует миллионам пациентов во всем мире. Доктор Митчелл Миглис из Стэнфордского университета сказал об исследовании:

«Выявление дисавтономии является длительным Covid-19, потому что вегетативная нервная система играет решающую роль в регуляции иммунной функции, воспалении, путях свертывания крови, усталости, непереносимости физической нагрузки, когнитивных функциях и других факторах, которые, по-видимому, сыграть роль в Covid».

Симптомы дисавтономии включают:
  • Проблемы с равновесием
  • Чувствительность к шуму и свету
  • Затрудненное дыхание
  • Боль в груди
  • Головокружение
  • Колебания температуры тела
  • Постоянная усталость
  • Затуманенное зрение
  • Дисфагия (затрудненное глотание)
  • Тошнота
  • Рвота
  • Сердцебиение
  • Туман в голове
  • Перепады настроения, частоты сердечных сокращений и артериального давления
  • Обмороки
  • Проблемы со сном
  • Мигрень
  • Частое мочеиспускание
  • Изменения потоотделения
Ранее Медикфорум писал о ночной потливости.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

Теги : долгий ковид, последствия коронавируса, советы специалистов