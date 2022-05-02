Долгий Ковид: у двух третей пациентов развивается дизавтономия — симптомы

«Вегетативные расстройства могут возникать сами по себе или быть вызваны другим основным заболеванием, таким как болезнь Паркинсона, алкоголизм или диабет», — добавляет Национальная служба здравоохранения.



Согласно результатам исследования, проведенного Стэнфордским университетом, COVID-19 является сильным кандидатом на включение в этот список.





Во время исследования у 67 процентов пациентов с Covid развилась дизавтономия.



Профессор Стэнфордского университета Лорен Стайлз сказала, что это соответствует миллионам пациентов во всем мире. Доктор Митчелл Миглис из Стэнфордского университета сказал об исследовании:

«Выявление дисавтономии является длительным Covid-19, потому что вегетативная нервная система играет решающую роль в регуляции иммунной функции, воспалении, путях свертывания крови, усталости, непереносимости физической нагрузки, когнитивных функциях и других факторах, которые, по-видимому, сыграть роль в Covid».

Проблемы с равновесием

Чувствительность к шуму и свету

Затрудненное дыхание

Боль в груди

Головокружение

Колебания температуры тела

Постоянная усталость

Затуманенное зрение

Дисфагия (затрудненное глотание)

Тошнота

Рвота

Сердцебиение

Туман в голове

Перепады настроения, частоты сердечных сокращений и артериального давления

Обмороки

Проблемы со сном

Мигрень

Частое мочеиспускание

Изменения потоотделения