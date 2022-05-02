Долгий Ковид: у двух третей пациентов развивается дизавтономия — симптомы
В новом исследовании ученые обнаружили, что более чем у двух третей пациентов развивается дисавтономия после длительного ковида.
Дизавтономия — это общий термин для нескольких состояний, которые взаимодействуют с вегетативной нервной системой (ВНС).
NHS описывает систему как часть тела, которая «контролирует непроизвольные действия, такие как частота сердечных сокращений, температура тела, пищеварение, потоотделение, а также расширение и сужение кровеносных сосудов».
«Вегетативные расстройства могут возникать сами по себе или быть вызваны другим основным заболеванием, таким как болезнь Паркинсона, алкоголизм или диабет», — добавляет Национальная служба здравоохранения.
Согласно результатам исследования, проведенного Стэнфордским университетом, COVID-19 является сильным кандидатом на включение в этот список.
Во время исследования у 67 процентов пациентов с Covid развилась дизавтономия.
Профессор Стэнфордского университета Лорен Стайлз сказала, что это соответствует миллионам пациентов во всем мире. Доктор Митчелл Миглис из Стэнфордского университета сказал об исследовании:
«Выявление дисавтономии является длительным Covid-19, потому что вегетативная нервная система играет решающую роль в регуляции иммунной функции, воспалении, путях свертывания крови, усталости, непереносимости физической нагрузки, когнитивных функциях и других факторах, которые, по-видимому, сыграть роль в Covid».
Симптомы дисавтономии включают:
- Проблемы с равновесием
- Чувствительность к шуму и свету
- Затрудненное дыхание
- Боль в груди
- Головокружение
- Колебания температуры тела
- Постоянная усталость
- Затуманенное зрение
- Дисфагия (затрудненное глотание)
- Тошнота
- Рвота
- Сердцебиение
- Туман в голове
- Перепады настроения, частоты сердечных сокращений и артериального давления
- Обмороки
- Проблемы со сном
- Мигрень
- Частое мочеиспускание
- Изменения потоотделения
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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