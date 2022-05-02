Аритмия у детей: кардиолог рассказала, где искать причину
Врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала, почему в детском возрасте возникает аритмия и насколько тревожен этот сигнал.⠀
Когда родители слышат, что у ребенка есть проблемы с сердцем, многие впадают в панику. Часто такие отклонения выявляются во время прохождения медкомиссии в школу или на спортивную секцию.
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«Аритмии в детском возрасте могут возникать по многим причинам. И во многих случаях они не являются признаком патологии сердца. У детей в возрасте до 7-9 лет сердечно-сосудистая система еще не совершенна. Отсюда могут возникать колебания ритма при дыхании — дыхательная аритмия или неопасный вид атриовентрикулярной блокады», — комментирует эксперт.⠀
Иногда аритмия возникает из-за того, что ребенок элементарно не выспался, перенервничал, слишком долго сидел в телефоне или за компьютером. В особенности это имеет отношение к школьникам, которые не соблюдают режим дня, не следят за осанкой и ведут малоподвижный образ жизни.
Даже при минимальной физической нагрузке у таких детей может возникать аритмия. Родители начинают водить ребенка по многочисленным обследованиям, которые не дают результата. В большинстве случаев достаточно просто откорректировать режим дня и образ жизни.
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Однако бывают и исключения, когда аритмия является симптомом более серьезной патологии. Поэтому проконсультироваться с грамотным специалистом все же не помешает.
Ольга Бокерия
Здоровье
Врач-кардиолог
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