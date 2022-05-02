Аритмия у детей: кардиолог рассказала, где искать причину

«Аритмии в детском возрасте могут возникать по многим причинам. И во многих случаях они не являются признаком патологии сердца. У детей в возрасте до 7-9 лет сердечно-сосудистая система еще не совершенна. Отсюда могут возникать колебания ритма при дыхании — дыхательная аритмия или неопасный вид атриовентрикулярной блокады», — комментирует эксперт.

Когда родители слышат, что у ребенка есть проблемы с сердцем, многие впадают в панику. Часто такие отклонения выявляются во время прохождения медкомиссии в школу или на спортивную секцию.Иногда аритмия возникает из-за того, что ребенок элементарно не выспался, перенервничал, слишком долго сидел в телефоне или за компьютером. В особенности это имеет отношение к школьникам, которые не соблюдают режим дня, не следят за осанкой и ведут малоподвижный образ жизни.Даже при минимальной физической нагрузке у таких детей может возникать аритмия. Родители начинают водить ребенка по многочисленным обследованиям, которые не дают результата. В большинстве случаев достаточно просто откорректировать режим дня и образ жизни.Однако бывают и исключения, когда аритмия является симптомом более серьезной патологии. Поэтому проконсультироваться с грамотным специалистом все же не помешает.