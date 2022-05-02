Какие заболевания суставов ошибочно диагностируют как подагру?
Ревматолог Елена Выставкина рассказала, какие патологии чаще всего путают с подагрой и как их все-таки отличить.
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Очень часто за подагру принимают остеоартроз.⠀Но выпирающая косточка — это далеко не всегда подарга. Иногда она говорит о вальгусной деформации большого пальца, которая возникает из-за заваленной вовнутрь стопы.
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«Путают подагру и с остеомиелитом. Это гнойное расплавление костей. Результат — такой же багровый горячий сустав, как и при подагре. Внешний вид будет напоминать псевдофлегмонозную форму подагры», — говорит эксперт.
Реактивный артрит тоже порой принимают за подагру. В то время, как сустав воспалился в ответ на появление инфекционного агента. В результате сустав будет припухшим, возникнет покраснение.
Но чаще всего подагрой ошибочно называют любой артрит, который сопровождается повышением мочевой кислоты. В этом случае важно очень внимательно выслушать все жалобы пациента и объективно оценить клиническую картину.
Диабетическую остеоартропатию тоже часто принимают за подагру. Но этот диагноз характеризуется повышением глюкозы, нарушением кровотока, острыми воспалительными реакциями, которые в сумме дают асептическое разрушение плюсневой кости. Как результат, неизбежна деформация.
Во всех этих случаях назначенное лечение, естественно, не дает ожидаемых эффектов. И это явный сигнал, что диагноз изначально поставлен неверно.
Елена Выставкина
Здоровье
Врач-ревматолог
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