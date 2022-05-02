Какие заболевания суставов ошибочно диагностируют как подагру?

«Путают подагру и с остеомиелитом. Это гнойное расплавление костей. Результат — такой же багровый горячий сустав, как и при подагре. Внешний вид будет напоминать псевдофлегмонозную форму подагры», — говорит эксперт.

Очень часто за подагру принимают остеоартроз.⠀Но выпирающая косточка — это далеко не всегда подарга. Иногда она говорит о вальгусной деформации большого пальца, которая возникает из-за заваленной вовнутрь стопы.Реактивный артрит тоже порой принимают за подагру. В то время, как сустав воспалился в ответ на появление инфекционного агента. В результате сустав будет припухшим, возникнет покраснение.Но чаще всего подагрой ошибочно называют любой артрит, который сопровождается повышением мочевой кислоты. В этом случае важно очень внимательно выслушать все жалобы пациента и объективно оценить клиническую картину.Диабетическую остеоартропатию тоже часто принимают за подагру. Но этот диагноз характеризуется повышением глюкозы, нарушением кровотока, острыми воспалительными реакциями, которые в сумме дают асептическое разрушение плюсневой кости. Как результат, неизбежна деформация.Во всех этих случаях назначенное лечение, естественно, не дает ожидаемых эффектов. И это явный сигнал, что диагноз изначально поставлен неверно.