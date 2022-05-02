Врач рассказала, как не отравиться едой на пикнике

«Мойте руки, посуду и все поверхности с мылом и водой. На природе вам в этом помогут влажные салфетки и антисептик. Мойте все продукты под проточной чистой водой перед употреблением или резкой. Даже, если планируете их чистить», — отмечает эксперт.

По данным статистики, ежегодно майские посиделки на природе заканчиваются пищевым отравлением для одного из шести человек. Проблем можно легко избежать, соблюдая несложные правила.Храните раздельно готовые и сырые продукты, особенно мясо. Ни в коем случае не кладите готовое мясо в емкость, в которой оно мариновалось! Маринад выливаем. Не нарезайте овощи ножом, который использовался для нарезки мяса. Ножей и разделочных досок должно быть несколько для разных видов продуктов.Мясо и птицу хорошенько прожаривайте. Коричневая корочка снаружи не является показателем готовности. Из куска должен вытекать прозрачный сок, а не кровь. Это значит, что мясо готово.Возьмите с собой сумку-холодильник. Храните в ней все, что недоели, не оставляйте продукты на свежем воздухе, особенно сырое мясо. Скоропортящиеся продукты, которые более часа пролежали при температуре выше 32 градусов, уже лучше не употреблять.Возьмите с собой много чистой воды, она пригодится и для утоления жажды (помним про питьевой режим), и для мытья овощей.