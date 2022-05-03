Врач рассказала, что положить в аптечку для выезда на природу

«В родительской сумке-аптечке обязательно должна быть вода. И для питья (постоянно предлагаем ребенку попить, особенно на жаре), и для промывания ран. Первое, что нужно сделать при ранении или ссадине — промыть рану проточной водой», — говорит доктор.

Май — это традиционно вылазки на природу и пикники. А на природе может случиться всякое, тем более с ребенком, которому хочется проявить максимальную активность. А поэтому есть риск получить порезы, царапины и другие травмы. Родители должны максимально подготовиться.Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем и репеллент от насекомых. Он может быть, как в форме крема, так и спрея. Не лишним будет санитайзер — для дополнительной дезинфекции рук.В мини-аптечку заранее кладем: бактерицидные пластыри разного размера, бинт-самоклейку, стерильную салфетку, жаропонижающее и обезболивающее средство, антибактериальную мазь, антигистаминные средства на случай укуса насекомых.Если едете далеко и знаете, что в случае чего до цивилизации быстро не добраться, возьмите средство для остановки кровотечения и стероиды местного действия. Они помогут при сильном отеке и зуде.Также незаменим на природе пинцет — им и клеща при необходимости можно достать, и вообще в хозяйстве пригодится.