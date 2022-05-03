Ком в горле: эндокринолог объяснила, о чем говорит этот симптом

«В каких случаях мы действительно можем „чувствовать щитовидную“: если железа значительно увеличена в объеме, аутоиммунный тиреоидит, узловые образования, кисты. Для проверки нужно сделать УЗИ щитовидки, и сдать анализы на гормоны ТТГ, Т3, Т4, антитела к ТПО и ТГ», — отмечает специалист.

Ком в горле — жалоба, с которой часто приходят на прием к эндокринологу. Первое, что приходит в голову, — это проблемы с щитовидкой, но это не всегда так.Ощущение кома в горле также может появляться при рефлюксе — когда происходит заброс содержимого желудка обратно в пищевод. В этом случае также будут жалобы на першение, кашель. В данной ситуации нужна консультация гастроэнтеролога.Еще одна причина дискомфорта в горле — хронические заболевания лор-органов: тонзиллит, фарингит и так далее. В таком случае идем лечиться к отоларингологу.В редких случаях ком в горле связан с неправильным расположением подъязычной кости. Да, и такое бывает. Такую патологию умеют корректировать остеопаты.Ну и, конечно, не забываем про психосоматику. На фоне волнения и пережитых негативных эмоций, особенно подавленных и невысказанных, дискомфортные ощущения в области горла также могут давать о себе знать.Если с вами такое случилось, не затягивайте и идите к психологу. Иначе психосоматика может проявиться через время на физиологическом уровне проблемами с щитовидкой.