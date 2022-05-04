Городские крысы вовсе не так опасны для человека
Проживающие в городах крысы имеют незаслуженно плохую репутацию, как показало новое исследование. Оказывается, эти грызуны ничуть не более часто распространяют инфекционные заболевания, чем крысы из сельской местности.
Учёные из Джорджтаунского университета опровергли популярную точку зрения об огромной опасности крыс, проживающих в густонаселенных городах. Считается, что они способны распространять смертельно опасные инфекционные заболевания. Однако новое исследование предположило, что эти животные не переносят большего количества опасных для людей вирусов, чем крысы, проживающие в сельской местности.
Городские крысы страдают от плохой репутации в отношении инфекционных и вирусных заболеваний. Исследование показывает, что эти животные не увеличивают опасности будущих пандемии, как это было утверждать. Много веков известно, что крысы переносят чуму, которая провоцировала знаменитые эпидемии вроде печально известный Черной смерти, обрушившейся на человечество в XIV веке. А оттуда и появились страхи в отношении этих грызунов.
Теперь авторы исследования сравнили городских крыс, а также лис, енотов и некоторых других животных с их сородичами из сельской местности, которые в городах не появляются. Оказалось, что у городских животных действительно имеется большее количество болезней, но это просто связано с тем, что «горожане» более чем в 100 раз лучше изучены в научной литературе. После поправки на этот факт было доказано, что живущие в городах крысы не чаще являются переносчиками заразных для человека вирусов, чем сельские грызуны. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Джорджтаунский университет
Здоровье
католический (иезуитский) частный университет, расположенный в г. Вашингтон. Университет Джорджтауна основан в 1789 году
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