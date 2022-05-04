Массаж биологически активных точек: эксперт рассказал, куда нажимать

«На каждом пальце руки находятся биологически активные точки, которые отвечают за работу внутренних органов. Периодически выполняя массаж пальцев в течение всего одной минуты можно улучшить работу внутренних органов и поправить свое здоровье», — говорит эксперт.

Несмотря на свою эффективность, этот метод, увы, не пользуется большой популярностью в нашей стране просто потому, что многие не знакомы с «картой» расположения биологически активных точек на нашем теле.Итак, если нужно активизировать работу легких и сердца, массируем большой палец. Это поможет также снять учащенный пульс.Расположенный рядом указательный палец — ответственный за органы пищеварительной системы. Массаж этого пальца избавит от дискомфорта в животе, поможет наладить работу кишечника.При проблемах с кровообращением массажируем средний палец. Кроме того, надавливание на него спасет от бессонницы и головокружения.Безымянный палец поможет улучшить настроение, предотвратить депрессию и подавленность.Ну и мизинец. Маленький да удаленький. Массирование этого пальца способствует борьбе со стрессом, улучшает качество сна, стабилизирует эмоциональное состояние.Массаж можно делать как самостоятельно себе, так и попросить о помощи кого-то из близких.