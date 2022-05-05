Обнаружен ген, который поможет вылечить глухоту
В деле борьбы с глухотой совершён научный прорыв. Американские учёные обнаружили ключевой ген, который помогает выращивать заново волосковые клетки в ушах, связанные с потерей слуха.
Учёные из Северо-Западного Университета в Чикаго на один шаг приблизились к извлечению глухоты, когда обнаружили так называемый мастер-ген, способный участвовать в повторном росте потерянных волосковых клеток. Это открытие даёт надежду миллионам людей в разных странах мира, которые полностью или частично потеряли слух. Обычно причинами глухоты являются старение, воздействие слишком интенсивного шума и побочные эффекты некоторых лекарств. Всё это повреждает незаменимые клетки, помогающие мозгу перерабатывать звуковые сигналы.
Но теперь ученые из США утверждают, что воссоздали внутренние и внешние волосковые клетки в лаборатории. Преодолено крупнейшее препятствие на пути кардинального излечения глухоты, и это открытие позволяет надеяться на разработку генной терапии, способной перепрограммировать клетки для воспроизводства утраченных волосков внутри ушей человека.
Наиболее распространённой причиной глухоты и утраты слуха является смерть тех самых волосковых клеток, которая происходит естественным образом по мере старения. Также этому может поспособствовать сильный шум, определённые лекарства вроде антибиотиков и химиотерапии. Учёные уже производили искусственные волосковые клетки, но они не дифференцируются, то есть не разделяются на внешние и внутренние, которые и составляют основную часть улитки в ушах. Теперь установлено, что в этом деле ключевую роль играет ген под названием TBX2, выраженность которого позволила в ходе опытов с лабораторными мышами привести волосковые клетки к производству внутренних волосковых клеток. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Северо-Западный университет
Здоровье
частный исследовательский университет, расположенный в северном пригороде Чикаго — городе Эванстон, штат Иллинойс
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