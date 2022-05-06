Названы профессиональные травмы певцов

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Названы профессиональные травмы певцов

Главным и самым драгоценным инструментом любого вокалиста является его голос. Именно с ним и связано большинство профессиональных травм. 

Вокальные травмы распространены среди певцов, но эта тема редко обсуждается в певческом сообществе. А потому, что потерявшие голос певцы молчат об этом, если сильно зависят от пения как источника средств к существованию. Увы, такие травмы несут своего клеймо, когда окружающие говорят про певца: «Ага, он потерял голос, его не стоит больше приглашать». На самом деле, лишь каждый седьмой певец после травмы нуждается в операции на связках, большинство обходится консервативной терапией. 

Итак, наиболее распространенными профессиональными травмами среди певцов являются:

Узелки: мозолистая травма, поражающая 58% вокалистов

Пузырчатые повреждения, называемые псевдокистами

Полипы

Кисты

Кровоизлияния в голосовые связки.

Чем меньше певцы репетируют и готовятся к выступлениям, тем выше риск подобных травм. Голос нужно особо беречь. К слову, уроки вокала не только могут повысить уровень владения голосом, но и облегчить пострадавшим выполнение протоколов вокальной терапии. Как для певцов-любителей, так и для профессионалов травмы голоса могут иметь разрушительные последствия. Но медицинская практика показывает, что эти травмы далеко не всегда заканчивают карьеру. При своевременно начатом консервативном лечении большинство певцов могут вернуться к профессиональной деятельности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Теги : болезни певцов, нарушения голоса