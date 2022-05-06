Кошки не любят уходить далеко от дома
Если кошек выпускают на улицу погулять, то далеко от дома они не уходят. К такому выводу пришли учёные из Норвежского университета.
Многих владельцев кошек беспокоит мысль о том, что их домашние любимцы могут уйти куда-нибудь далеко от дома, если их выпустят на улицу. Учёные из Норвегии использовали GPS-трекер для отслеживания перемещений почти 100 домашних кошек в одном из маленьких городков на востоке страны. Животных выпускали на улицу, все они жили в домах в радиусе приблизительно около километра.
Наблюдения показали, что 79% своего времени кошки проводили в пределах не более 100 метров от дома, а максимальное расстояние, на которое они уходили, составляло всего 350 м. Некоторые животные обнаруживались и дальше, иногда преодолевая несколько километров, но это были исключения, которые лишь подтверждали правило.
Выводы этого исследования поддерживают итоги аналогичных работ учёных из других стран. Впрочем, никто раньше не отслеживал такого количества кошек на небольшой территории. Наблюдения позволили установить, как выглядит популяция домашних кошек во времени и пространстви. Авторы исследования предполагают, что путешествующие рядом со своим домом кошки как бы отдыхают. Отметим, чтобы все животные были стерилизованными, а это может играть важную роль, поскольку не имеющие половых инстинктов кошки с меньшей вероятностью уходят далеко. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Норвежский университет естественных наук
Здоровье
государственный университет, расположенный в Ось,Норвегия
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