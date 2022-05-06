Названы 4 распространенные причины больной печени

«Если вы испытываете такие симптомы, как боль в верхней части живота, обратитесь к врачу. Препарат, который в больших дозах повреждает печень, – это, например, парацетамол».

Коричневая моча.

Ощущение давления в верхней правой части живота.

Желтоватое глазное яблоко

Зеленовато-коричневатое кольцо вокруг радужной оболочки.