Названы 4 распространенные причины больной печени

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болезни печени

Когда печень становится больной, страдает все тело, но ее повреждение часто остается незамеченным, потому что вначале оно не вызывает заметных и сильных симптомов.

Медиками из Германии были названы несколько распространенных причин больной печени.

Высокие дозы парацетамола. Печень выводит токсины из организма – это касается не только алкоголя, но и лекарств. Частый прием сильнодействующих препаратов может повредить ее. Врачи подчеркивают: никогда не следует принимать лекарства не по назначению, а также дольше или чаще, чем рекомендуется.

«Если вы испытываете такие симптомы, как боль в верхней части живота, обратитесь к врачу. Препарат, который в больших дозах повреждает печень, – это, например, парацетамол».

Слишком много фруктов. Исследования показывают, что фруктовый сахар (фруктоза) может делать печень больной, увеличивая риск ожирения органа.

Избыточный вес. Избыток жира в организме часто означает, что жир присутствует и в печени. В некоторых случаях жировая болезнь печени неожиданно быстро прогрессирует, перерастает в цирроз.

Алкоголь. Мужчинам ради здоровья печени лучше не выпивать более двух бокалов вина или пива в день (24 грамма алкоголя). Для женщин, чья печень является более чувствительной, пределом считается половина этого количества.

Как распознать больную печень?Следует с подозрением относиться к следующим признакам.
  • Коричневая моча.
  • Ощущение давления в верхней правой части живота.
  • Желтоватое глазное яблоко
  • Зеленовато-коричневатое кольцо вокруг радужной оболочки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие распространенные причины рака называют врачами.
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