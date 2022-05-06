Онколог Серяков назвал причины рака, известные врачам
По словам ученого-онколога, профессора Александра Серякова, некоторые причины рака достаточно хорошо изучены наукой.
В своем интервью профессор Серяков назвал причины рака, которые сегодня известны врачам. Одним из таких канцерогенных факторов является нездоровое питание. Онколог констатировал, что большое количество случаев злокачественных заболеваний, поражающих органы пищеварительной системы ассоциируется с тем, что человек злоупотребляет вредными продуктами.
«Каждый третий случай рака поджелудочной железы, кишечника, желудка связан с систематическим дисбалансом рациона питания», - заметил Серяков.
Говоря о том, какая пища может действовать на организм как канцероген, онколог перечислил – это жареные блюда копчености, а также продукты, насыщенные быстрыми углеводами, трансжирами.
Также ученый назвал другие причины рака, известные врачам. Врач констатировал, что существуют «важные и хорошо изученные факторы развития рака». Серяков перечислил следующие.
- Наследственность.
- Курение.
- Алкоголизм.
- Плохая экологическая среда.
- Облучение ультрафиолетом.
- Лишний вес.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие типы боли могут возникать при развитии рака.
Александр Серяков
Здоровье
онколог, доктор медицинских наук, професор
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