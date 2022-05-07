Отрыжка: норма или патология?

«В желудке каждого человека всегда есть воздух, причем в норме его объем там достаточно велик — до 1,5 л. Это связано с тем, что желудок не изолирован герметично от внешнего мира. Наличие воздуха внутри желудка обеспечивает оптимальное давление внутри этого органа», — объясняет эксперт.

Иногда мы через-чур внимательно прислушиваемся и присматриваемся к своему организму и начинаем придумывать болезни там, где их на самом деле нет. Отрыжка — одно из таких проявлений, которое некоторые воспринимают, как некий сигнал о сбоях в работе кишечника.Излишки воздуха покидают желудок через рот, через анальное отверстие или же всасываются через стенки кишечника.Нормальной считается отрыжка воздухом (а также пищей в случае переедания) при беременности, занятиях спортом или физическим трудом, жевании резинки, употреблении молочных или кисломолочных продуктов, бобовых, газообразующих фруктов, огурцов, газированных напитков.Также отрыжку может вызывать разговор или ходьба, активные передвижения во время принятия пищи. Отрыжку в пределах нормы вызывает сочетание некоторых продуктов, в первую очередь крахмала и мяса (например, картошка с мясом).Нездоровой считается отрыжка общей продолжительностью более часа в сутки, и так на протяжении пяти дней и более. Повод обратиться к гастроэнтерологу, если отрыжка имеет горький или кислый привкус, отдает тухлым.