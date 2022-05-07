Почему после еды улучшается настроение?

«Эта связь диктуется путём превращения триптофана в серотонин. При попадании в организм 20% триптофана превращается в серотонин, остальные 80% расходуются на выработку мелатонина, холина и ниацина (витамина B3)», — говорит специалист.

Замечали за собой — поел и сразу клонит в сон? А бывает, что после приема пищи резко улучшается настроение. Вот как этот механизм объясняет врач.Есть несколько способов увеличить объемы производства серотонина. Старайтесь употреблять больше продуктов, богатых триптофаном: индейка, гусь, курица, рыба, яйца, молоко, семечки тыквы, семена чиа, кунжут, темный шоколад, какао, бананы, орехи, морепродукты.Чтобы триптофан попал в клетки нервной системы, есть условие — он должен вступить в реакцию с аминокислотами. Для этого нужен посредник — инсулин. Именно благодаря этому гормону, триптофан будет всасываться в кровь.Какой совет дает доктор? Для производства большего объема серотонина включайте в рацион продукты-источники триптофана, сочетайте их со сложными углеводами.Еще одно важное условие для выработки серотонина — ультрафиолет. То есть дневные приемы пищи гораздо эффективнее.