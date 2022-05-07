Врач Мясников назвал причины внезапной остановки сердца в разном возрасте
По словам врача Александра Мясникова, внезапная остановка сердца с фатальными последствиями возможна даже у людей очень молодого возраста – этому могут поспособствовать прием лекарств или врожденные нарушения.
Известный российский медик, популяризатор медицины Александр Мясников затронул тему внезапной остановки сердца, рассказав о возможных причинах этого тяжелого события. Врач подчеркнул: подвергнуться такому нарушению могут люди любого возраста, остановка сердца может произойти даже в молодости.
«Причин у такого состояния может быть много, и не всегда это зависит от возраста – молодые люди тоже бывают подвержены риску внезапной смерти», - сказал доктор Мясников.
Врач назвал причины, которые могут привести к остановке сердца в молодые годы жизни.
- Врожденная аневризма мозга.
- Тромбоэмболия.
- Прием некоторых лекарств.
- Аритмия.
«На состояние сердца крайне негативно влияют курение, гипертония, лишний вес, слишком высокий уровень глюкозы и холестерина», - перечислил Александр Мясников.
Для профилактики сердечных проблем врач посоветовал контролировать вес и худеть при его значительных излишках, больше двигаться, отказаться от курения, а также не злоупотреблять вредной пищей, принимать статины, если они были назначены.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие оздоровительные эффекты дает ежедневная ходьба пешком.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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