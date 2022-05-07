Врач Мясников назвал причины внезапной остановки сердца в разном возрасте

«Причин у такого состояния может быть много, и не всегда это зависит от возраста – молодые люди тоже бывают подвержены риску внезапной смерти», - сказал доктор Мясников.

Врожденная аневризма мозга.

Тромбоэмболия.

Прием некоторых лекарств.

Аритмия.

«На состояние сердца крайне негативно влияют курение, гипертония, лишний вес, слишком высокий уровень глюкозы и холестерина», - перечислил Александр Мясников.