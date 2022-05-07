Что может дать ежедневная ходьба пешком: 4 мощных оздоровительных эффекта
Ежедневная ходьба пешком по 30-60 минут в активном темпе ассоциируется со многими оздоровительными эффектами – какие из них являются особенно впечатляющими?
Итак, вот что может происходить с телом, если ежедневно вы будете ходить пешком на свежем воздухе.
Контроль веса, похудение. Если вам нужно сбросить лишний вес, начните практиковать пешую ходьбу в течение часа. Чтобы быстрее достичь нужной цели, можете сделать свою прогулку физически более интенсивной: например, ускорив шаг или даже временами переходя на бег трусцой. Ходьба пешком с отягощениями, в свою очередь, является хорошим способом не только сжечь больше жира, но и нарастить мышечную массу.
Оздоровление психики. Прогулки на лоне природы, когда человек видит много зелени, обозревает живописный природный ландшафт – оказывают мощное позитивное действие на психику человека. При этом высвобождаются эндорфины, снижается уровень стресса. Таким образом, ходьба пешком помогает предотвратить развитие депрессии, выгорание.
Укрепление мышц, суставов. Ученые говорят, что человеческое тело было создано природой со способностью преодолевать большие расстояния. Ежедневные прогулки поддерживают в хорошей форме мышцы и суставы, что особенно важно в пожилом возрасте. Пациенты, страдающие артритом, часто сообщают, что благодаря регулярной ходьбе у них уменьшаются боли, и в целом они начинают лучше двигаться.
Снижение риска многих болезней. Судя по имеющимся исследовательским данным, регулярная ходьба очень эффективно снижает риск развития диабета или сердечных заболеваний. Также ученые обнаружили, что у пожилых людей, которые регулярно ходят пешком, замедляется развитие ранней стадии деменции, становятся менее выраженными проблемы с памятью.
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