Эксперт рассказала, чем натуральные витамины отличаются от синтетических

«Одни и те же витамины различаются на уровне формулы, сырья и технологий производства. В основе синтетических лежат искусственно созданные витамины химическим путём на фабриках», — отмечает эксперт.

Сегодня на рынке присутствует огромный выбор различных витаминов и биодобавок. Все они имеют различный эффект и разную степень усвояемости. Одни укрепляют иммунитет, а другие помогают добиться лишь временных улучшений.Натуральные витамины отличаются от синтетических даже по названию. Например, витамин В-9: в синтетическом виде это фолиевая кислота, в натуральном фолат. Витамин А: ретинилацетат (синтетический), бета-каротин (натуральный).Главное отличие этих двух групп — усвояемость. Синтетические витамины организм усваивает только на 5-20%. Остальное выводится наружу. При этом искусственно созданные витамины серьезно воздействуют на печень.Прием синтетических витаминов на постоянной основе нежелателен, так как это серьезная нагрузка для организма, и в первую очередь для печени. Именно поэтому на фоне приема синтетических витамин часто возникают аллергии и высыпания на коже.Натуральные витамины производят из натурального сырья: фрукты, овощи, рыба. Поэтому их усвояемость гораздо выше — 96%. При этом побочных эффектов минимум. Но стоят они дороже.Если у вас нет возможности принимать натуральные витамины, доктор не рекомендует отказываться от синтетических, но соблюдать некоторые правила приема.⠀Во-первых, принимать их не на постоянной основе, а курсами в 1-2 месяца.Во-вторых, проверять реакцию организма на эти витамины на малых дозах. Пить много воды. Невзирая на низкий процент усвоения, эти витамины также принесут пользу организму.