Диабет: темные круги вокруг глаз и другие признаки высокого уровня сахара
Высокий уровень сахара в крови опасен, потому что он разъедает сосуды, которые снабжают нервы необходимыми питательными веществами. Последствия этого могут быть разрушительными, поэтому необходимо быть в курсе предупреждающих знаков. Темные круги под глазами, дряблая кожа и опухшие глаза могут свидетельствовать о слишком высоком уровне сахара в крови.
По данным Diabetes UK, когда диабет остается неконтролируемым, а уровень сахара в крови становится хронически высоким, вероятны изменения кожи. Одной из общих черт кожи диабетиков является сухость, которая возникает из-за того, что слишком много сахара в крови вытягивает жидкость из клеток. Организм делает это для того, чтобы вырабатывать достаточное количество мочи для удаления сахара из организма.
Поскольку для избавления организма от лишнего сахара требуется большое количество воды, почки в конечном итоге работают сверхурочно, и по телу перекачивается больше крови.
Это может вызвать обезвоживание, что в конечном итоге может привести к дряблости кожи и отечности глаз. Провисание кожи может быть связано с процессом гликирования, который включает связывание сахара с эластином в коже.
Этот процесс повреждает эластин, который становится жестким и теряет свою эластичность, в результате чего эпидермис выглядит старым и дряблым. Обычно это может сопровождаться пятнами на коже, которые создают впечатление темных кругов вокруг глаз и под глазами. Эти «грязно выглядящие пятна» могут также появляться на шее.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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