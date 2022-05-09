Высокий холестерин: врач объясняет «самый важный» фактор снижения уровня
Высокий уровень холестерина подвергает вас более высокому риску серьезных проблем со здоровьем, от проблем с сердцем до инсультов, крайне важно контролировать его уровень. Независимо от того, делаете ли вы это с помощью изменений образа жизни или лекарств, врач объясняет «важный» фактор, который может повлиять на ваши уровни.
«Многие люди имеют высокий уровень холестерина , даже не подозревая об этом, и обнаруживают его только при сдаче анализа крови», — сказала д-р Сара Брюэр, медицинский директор Healthspan. «У большинства людей нет предупреждающих признаков высокого холестерина, поэтому важно проходить ежегодную проверку, поскольку с возрастом его уровень может повышаться».
Хотя это состояние считается тихим, это не означает, что оно не вредно, поскольку может поставить под угрозу ваше сердечно-сосудистое здоровье. Эксперт поделился, что растительная диета может помочь.
Доктор Брюэр добавила:
«Для большинства людей холестерин в рационе очень мало влияет на холестерина в крови, но некоторые другие диетические факторы влияют на уровень холестерина в крови. Одним из наиболее важных является количество и тип жира, который мы едим».По данным Heart UK, причина, по которой жир играет такую важную роль, кроется в клетках вашей печени. Благотворительная организация объясняет, что на клетках вашей печени есть так называемые рецепторы ЛПНП.
Тем не менее, исследования показывают, что избыток насыщенных жиров мешает рецепторам «работать так хорошо», в результате чего жир накапливается в крови.
Рекомендует сократить потребление этого типа жира, который содержится в таких продуктах, как:
- Мясные пироги, колбасы и жирное мясо
- Масло, сало и топленое масло
- Сливочный и твердый сыр
- Торты и печенье
- Продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло
Ранее Медикфорум писал о признаках диабета.
Сара Брюэр (Sarah Brewer)
Здоровье
Врач, медицинский директор Healthspan.
Оставить комментарий