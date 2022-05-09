Высокий холестерин: врач объясняет «самый важный» фактор снижения уровня

«Многие люди имеют высокий уровень холестерина , даже не подозревая об этом, и обнаруживают его только при сдаче анализа крови», — сказала д-р Сара Брюэр, медицинский директор Healthspan. «У большинства людей нет предупреждающих признаков высокого холестерина, поэтому важно проходить ежегодную проверку, поскольку с возрастом его уровень может повышаться».

«Для большинства людей холестерин в рационе очень мало влияет на холестерина в крови, но некоторые другие диетические факторы влияют на уровень холестерина в крови. Одним из наиболее важных является количество и тип жира, который мы едим».

Мясные пироги, колбасы и жирное мясо

Масло, сало и топленое масло

Сливочный и твердый сыр

Торты и печенье

Продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло