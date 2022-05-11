Невролог Михайлов: частые ощущения дежавю могут говорить о патологиях мозга

«Если человек испытывает подобное состояние регулярно, то это может свидетельствовать о развитии опасных заболеваний. Если ощущения повторяются несколько раз в неделю – это опасный признак», - сообщил Михайлов.

Височная форма эпилепсии. Ощущения одинаковых картин или ситуаций сочетается с судорогами и другими явлениями, характерными для эпилепсии.

Опухоли мозга. Владимир Михайлов дал совет: если стало учащаться ощущение, что все происходящее уже было, следует записаться на прием к неврологу, пройти обследования (МРТ головного мозга, электроэнцефалограмма).