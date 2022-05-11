Невролог Михайлов: частые ощущения дежавю могут говорить о патологиях мозга
Когда ощущение дежавю учащается, это может указывать на возникшие проблемы неврологического или психического свойства – например, на опухоли головного мозга или шизофрению.
Ощущение дежавю хорошо известно всем взрослым людям – о нем говорят, когда возникает ситуация, в которой человеку кажется, что переживаемый им опыт уже повторялся в прошлом (могут казаться знакомыми какие-то места, обстановка, происходящие события и т.д.).
Доктор медицинских наук, невролог Владимир Михайлов рассказал в интервью, что ощущения дежавю имеют тенденцию усиливаться в тех случаях, когда люди переживают стресс, испытывают бессонницу, переутомление, повышенную температуру. В целом подобные состояния не являются опасными для здоровья, но сами они могут быть отражателями внутренних проблем. Когда дежавю становятся частыми вне всякой связи с названными факторами, это уже серьезный повод насторожиться, говорит врач-невролог.
«Если человек испытывает подобное состояние регулярно, то это может свидетельствовать о развитии опасных заболеваний. Если ощущения повторяются несколько раз в неделю – это опасный признак», - сообщил Михайлов.
Невролог объяснилизданию «Доктор Питер», что частые ощущения дежавю могут говорить о патологиях мозга.
- Височная форма эпилепсии. Ощущения одинаковых картин или ситуаций сочетается с судорогами и другими явлениями, характерными для эпилепсии.
- Опухоли мозга. Владимир Михайлов дал совет: если стало учащаться ощущение, что все происходящее уже было, следует записаться на прием к неврологу, пройти обследования (МРТ головного мозга, электроэнцефалограмма).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что проблемы психоэмоционального плана могут быть следствием дефицита витамина D в организме.
Владимир Михайлов
Здоровье
руководитель Института нейропсихиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, главный научный сотрудник, доктор медицинских наук
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