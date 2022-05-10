Названы три проблемы со здоровьем, вызываемые дефицитом витамина D
Дефицит витамина D способствует появлению различных проблем со здоровьем – вот три распространенных отклонения из их числа.
Наш организм может вырабатывать витамин D под воздействием солнца. Тем не менее, солнце должно иметь достаточно высокий УФ-индекс (около 3 или выше), чтобы человеческое тело эффективно синтезировало витамин. Также должно быть достаточно открытой кожи, чтобы принимать нужное количество солнечного света. Если человек живет в регионе с холодным климатом или проводит много времени в помещении, вероятность нехватки витамина D у него повышается, несмотря на время года.
Как понять, что организм испытывает дефицит этого важного питательного вещества? Врачи констатируют, что некоторые проблемы со здоровьем вызываются дефицитом витамина D и с учетом этого могут служить признаками его слишком низкого уровня.
Слабые кости. Витамин D имеет решающее значение для формирования здоровых и крепких костей. Частые проблемы с ними, переломы могут быть признаком слишком низкого уровня витамина D.
Высокое кровяное давление. Связь между витамином D и здоровьем сердца пока не очень хорошо понятна, но исследования говорят, что он влияет на механизмы регуляции артериального давления. В некоторых случаях дефицит витамина D может привести к повышению АД.
Депрессия. Исследования демонстрируют, что уровень витамина D в сыворотке обратно пропорционален выраженности клинической депрессии – это означает, что чем ниже его уровень, тем больше вероятность депрессии у человека. Если вы чувствуете себя подавленным чаще, чем обычно, причиной может быть именно дефицит этого витамина.
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