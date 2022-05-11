Ученые предупредили мужчин-курильщиков о раке

«Вероятное объяснение более низкого риска рака предстательной железы у курильщиков заключается в том, что они могут реже проходить тест на ПСА. С другой стороны, курильщики имеют более высокий риск смерти от рака предстательной железы, что мы наблюдали независимо от стадия опухоли при постановке диагноза», — рассказывает доктор Сильвия Джохемс, первый автор исследования.

Курильщики имеют более низкий риск развития рака предстательной железы, но более высокий риск смерти от этого заболевания. Такие данные были получены в рамках крупного популяционного исследования, проведенного Лундским университетом в Швеции. Исследователи наблюдали за более чем 350 000 человек в течение нескольких десятилетий, и теперь результаты опубликованы в журнале European Urology.Хорошо известно, что курильщики имеют повышенный риск развития различных видов рака, но было проведено мало исследований, специально посвященных изучению данного вида рака. Новое обширное исследование может способствовать более полной картине связи между курением и риском заболевания и смерти от рака простаты.Исследователи использовали пять шведских популяционных исследований с информацией о курении среди мужчин. Всего с 1974 года в исследование было включено более 350 000 мужчин. Затем за ними следили с использованием нескольких национальных реестров. Ученые использовали данные из национального регистра рака предстательной железы о типе опухоли при постановке диагноза, способе обнаружения и лечении. За период, охватываемый исследованием, у 24 731 участника развился рак предстательной железы и 4 322 человека умерли в результате этого заболевания.Среди прочего, исследователи обнаружили, что в течение того периода времени, когда более простой тест на рак простаты был доступен в рамках рутинных медицинских осмотров, риск развития заболевания у курильщиков был снижен. Но это справедливо только для локализованного рака предстательной железы, форма которого чаще всего выявляется с помощью бессимптомного теста на ПСА.Риск смерти был примерно на 20 % выше среди курильщиков, чем среди мужчин, которые никогда не курили. Риск увеличивался еще больше, если курильщики также имели избыточный вес или ожирение. Исследователи говорят, что теперь важно определить причину, по которой курильщики имеют более плохой прогноз, если у них развился рак простаты.Ранее ученые рассказали, чем грозит длительное течение COVID-19