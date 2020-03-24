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Ученые установили генетический риск рака предстательной железы

Установлены мутации вызывающие рак предстательной железы
Исследователи из Университета Вандербильда идентифицировали гаплотипы, наследственные фрагменты ДНК, которые связаны с раком предстательной железы. Данное геномное исследование стало первым. В нем изучались пациенты с семейной историей рака простаты.

Исследователи проанализировали Нэшвиллское семейное исследование рака простаты, сравнивая мужчин с соответствующим диагнозом из разных семей с историей заболевания, с обследованными мужчинами без рака простаты или с отсутствием семейной истории. Ученые проанализировали гаплотипы в месте расположения хромосомы 8, которая связана с раком простаты и другими видами заболевания.

Исследование продемонстрировало, что одна мутация увеличила риск развития рака простаты в 22 раза. Другая в 4 раза и наблюдалась даже среди мужчин без семейной истории заболевания. Также присутствовала связь с возникновением рака в более молодом возрасте. Исследователи идентифицировали 183 варианта, связанных с раком простаты, имеющими общегеномное значение, включая те, о которых ранее не сообщалось.
Теги : рак предстательной железы, рак простаты
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