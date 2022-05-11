Доведут ли таблетки для предстательной железы до импотенции
К британскому доктору Мартину Скарру обратился мужчина, который на протяжении многих лет принимает таблетки финастерида, тамсулозина и релаксант мочевого пузыря из-за доброкачественной гиперплазии простаты. Он почти стал импотентом и спрашивает, вернутся ли к нему мужские силы после отмены таблеток.
Почти все мужчины с возрастом сталкиваются с теми или иными формами доброкачественной гиперплазии или увеличения простаты, не связанной с опухолями. Сама предстательная железа – похожий по форме на пончик орган вокруг мочеиспускательного канала. Когда она увеличивается, то сдавливает уретру и мочевой пузырь, что вызывает проблемы с мочеиспусканием. Основными симптомами гиперплазии простаты является нарушение мочеиспусканияи и ноктурия - частые потребности к мочеиспусканию по ночам во время сна. К распространённым лекарствам относят альфа-блокаторы вроде тамсулозина, который позволяет расслаблять мочевой пузырь и мышцы простаты для улучшения оттока мочи
Эти лекарства чрезвычайно эффективны, и за счёт их массового внедрения значительно меньшему количеству мужчин потребовалась хирургическая операция трансуретральная резекция простаты для удаления избыточной ткани этой железы. Но лекарства не избавлены от неприятных побочных эффектов, включая ретроградную эякуляцию, при которым семя попадает обходном путем в мочевой пузырь. Не все мужчины с доброкачественной гиперплазией простаты отвечают на терапию альфа-блокаторами, но существует и ещё один класс лекарств, которые могут помочь - это ингибиторы 5-альфа редуктазы, к которым относится финастерид.
Препараты уменьшают простату, блокируя эффект тестостерона. А вот их побочным эффектом является импотенция, наряду со снижением либидо. К сожалению, если тамсулозин и финастерид не улучшают симптоматику пациента в долгосрочной перспективе, то лучше задуматься о проведении хирургической операции. В некоторых случаях финастерид может привести к эректильной дисфункции, которая продолжается даже после отказа от препарата. Я бы рекомендовал попробовать тадалафил - препарат для лечения эректильной дисфункции, который улучшает состояние при гиперплазии простаты. Он в небольших дозах налаживает снабжение кровью полового члена. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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