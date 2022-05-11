Психосоматика бессонницы: почему нарушается режим?

«Игнорирование потребности в качественном сне приводит к физиологическим нарушениям в работе мозга. Сомнолог Шейслер провел исследования среди тех, кто привык спать не больше 5 часов в сутки и тех, кто спит не менее 7 часов. Регулярный сон по 5 часов или бодрствование дольше 24 часов приводит организм в состояние, схожее с опьянением равным 1 промилле алкоголя в крови», — говорит специалист.

От бессонницы страдает огромное число людей в современном мире. Постоянные стрессы, напряжение на работе, чувство тревоги и неуверенности в завтрашнем дне не дают спокойно уснуть. И так повторяется изо в дня, постепенно перерастая в укоренившуюся тенденцию.В основе бессонницы с точки зрения психосоматики лежит чрезмерный уровень тревоги. Сначала мы ощущаем ее, как беспокойные мысли, но потом она постепенно нарушает работу парасимпатической нервной системы. Уровень возбуждения нарастает.Именно по этой причине к лечению бессонницы нужно подходить комплексно. Для этого необходима полная диагностика пациента. Далее в зависимости от полученных результатов назначаются лекарственные препараты и когнитивно-поведенческая терапия (психотерапия).Часто причиной бессонницы становится банальное нарушение правил гигиены сна, которые все мы знаем еще со школы. Старайтесь засыпать в темной комнате. За некоторое время перед сном уберите все гаджеты, отключите яркий свет.Не переедайте перед сном, за несколько часов до отдыха не злоупотребляйте физическими нагрузками. Обращайте внимание на свои естественные природные биоритмы, прислушивайтесь к ним. Ложитесь спать в то время, когда вам хочется.Мешать качественному здоровому сну также могут синдром беспокойных ног, депрессивные состояния, возрастные болезни, менопауза.