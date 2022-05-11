Как расширить сосуды и для чего это нужно?

«Ухудшается работа сердца, сосуды начинают терять свою эластичность и сужаются, что затрудняет кровоток, нарушает обменные процессы и приводит к развитию таких опасных заболеваний, как артериальная гипертензия и атеросклероз», — отмечает эксперт.

С возрастом организм постепенно изнашивается, особенно, если мы относимся к нему без должного внимания. Кровеносные сосуды, ежедневно и без остановки на протяжении всей жизни перекачивающие тонны крови, изнашиваются одними из первых.Расширить сосуды и восстановить кровообращение можно несколькими способами. Самый простой — это прием соответствующих лекарственных препаратов. Однако подбирать их должен строго врач!Естественному расширению сосудов без медикаментов способствует изменение питания. Убираем из меню жирное, жареное, соленое, фастфуд. Делаем упор на фрукты, овощи, морепродукты.Умеренные физические нагрузки также заметно улучшают кровоснабжение и расширяют сосуды. Так же работают и регулярные пешие прогулки на свежем воздухе и контрастный душ.Не лишним будет контроль веса. Ожирение и чрезмерная полнота не самым лучшим образом влияют на состояние наших сосудов и организма в целом. Старайтесь держать вес в норме, это спасет вас от повышенного артериального давления.Можно обратить внимание и на проверенные народные сосудорасширяющие рецепты. В отличие от медикаментов у них почти нет противопоказаний и побочек. Хорошие результаты показывают настои на основе чеснока.