Солевые повязки: при каких заболеваниях они эффективны?

«Содержание поваренной соли в водном растворе не должно превышать 8-10%. Для раствора берётся литр воды и три столовых ложки без верха соли. При большей концентрации возможно развитие побочных эффектов в виде разрушения капилляров в месте наложения повязки», — говорит эксперт.

Доктор Владимир Эни-Олорунда рассказал об эффективности солевых повязок и особенностях их применения при различных заболеваниях.Как это работает? Соль действует как сорбент, она буквально достает токсины и шлаки из эпицентра поражения. Важно, чтобы материал для повязки был гигроскопичным и хорошо пропускал воздух.Не нужно использовать для этих целей старые бинты с остатками йода, спирта и мазей. Оптимальный выбор — хлопчатобумажная или льняная ткань.При наложении солевой повязки обратите внимание, чтобы в месте прикладывания не было повреждения на коже. Повязку, подержав в растворе, нужно отжать, чтобы с нее не текла вода. Она должна быть влажной, но не мокрой. Раствор при этом используем горячий (50-60 градусов).Накладываем на ночь. Применяем курсом в течение 7-10 дней для получения стабильного эффекта.