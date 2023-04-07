5 продуктов, которые повышают давление - нутрициолог Строков





"Хотя нет ни одного продукта, который резко поднимет уровень вашего кровяного давления, есть некоторые диетические варианты, которые следует либо ограничить, либо избегать", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Откажитесь от соленой пищи

«Следует ограничивать или избегать продуктов с высоким содержанием соли, таких как обработанные продукты, еда на вынос, фаст-фуд, консервированные супы, маринады и соленые закуски».

Сахар и сладкие напитки

Насыщенные жиры и трансжиры

«К продуктам, которых следует избегать или ограничивать, относятся красное мясо, жирные молочные продукты, масло и жареная пища».

Алкоголь

Кофеин

«Людям с высоким кровяным давлением рекомендуется ограничить потребление кофеина, избегая энергетических напитков, кофе и чая».

Высокое кровяное давление или гипертония может повредить ваши артерии, сделав их менее эластичными, что снижает приток крови и кислорода к сердцу, что в конечном итоге вызывает сердечные заболевания. К сожалению, неправильный выбор диеты может стать причиной гипертонии.Соль является «самой серьезной причиной» гипертонии.Потребление слишком большого количества соли может повысить кровяное давление, заставляя организм удерживать воду, что приводит к увеличению объема крови.Потребление слишком большого количества сахара может привести к набору веса, что приведет к высокому кровяному давлению.Продукты с высоким содержанием насыщенных и транс-жиров могут заложить основу для высокого кровяного давления, а также высокого уровня холестерина. К сожалению, и высокий уровень холестерина, и гипертония считаются предшественниками сердечных заболеваний.Мужчинам рекомендуется ограничить потребление алкоголя до двух порций в день, а женщинам — до одной порции в день.Хотя влияние кофеина на кровяное давление слабое, исследования показывают, что кофеин может вызвать временное увеличение давление.Ранее МедикФорум писал о пользе киви.

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