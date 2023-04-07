5 продуктов, которые повышают давление - нутрициолог Строков
По словам нутрициолога, популярные закуски и напитки могут закладывать основу для высокого кровяного давления.
Высокое кровяное давление или гипертония может повредить ваши артерии, сделав их менее эластичными, что снижает приток крови и кислорода к сердцу, что в конечном итоге вызывает сердечные заболевания. К сожалению, неправильный выбор диеты может стать причиной гипертонии.
"Хотя нет ни одного продукта, который резко поднимет уровень вашего кровяного давления, есть некоторые диетические варианты, которые следует либо ограничить, либо избегать", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Откажитесь от соленой пищи
Соль является «самой серьезной причиной» гипертонии.
Потребление слишком большого количества соли может повысить кровяное давление, заставляя организм удерживать воду, что приводит к увеличению объема крови.
«Следует ограничивать или избегать продуктов с высоким содержанием соли, таких как обработанные продукты, еда на вынос, фаст-фуд, консервированные супы, маринады и соленые закуски».
Сахар и сладкие напитки
Потребление слишком большого количества сахара может привести к набору веса, что приведет к высокому кровяному давлению.
Насыщенные жиры и трансжиры
Продукты с высоким содержанием насыщенных и транс-жиров могут заложить основу для высокого кровяного давления, а также высокого уровня холестерина. К сожалению, и высокий уровень холестерина, и гипертония считаются предшественниками сердечных заболеваний.
«К продуктам, которых следует избегать или ограничивать, относятся красное мясо, жирные молочные продукты, масло и жареная пища».
Алкоголь
Мужчинам рекомендуется ограничить потребление алкоголя до двух порций в день, а женщинам — до одной порции в день.
Кофеин
Хотя влияние кофеина на кровяное давление слабое, исследования показывают, что кофеин может вызвать временное увеличение давление.
«Людям с высоким кровяным давлением рекомендуется ограничить потребление кофеина, избегая энергетических напитков, кофе и чая».
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