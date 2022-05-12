Бабушкины рецепты: можно ли закапывать грудное молоко в нос ребенку?

«Эффективность этого способа лечения объясняют содержащимся в молоке лизоцимом, который является естественным антисептиком. Допустим так. Но в нашей слюне тоже содержится лизоцим. Почему никому не приходит в голову промывать нос ребёнка слюной?», — комментирует доктор.

Безусловно, наши бабушки всегда желают нам самого лучшего. Но порой в желании помочь и вылечить ребенка «проверенными, безопасными, народными» способами старшее поколение доходит до крайности.Наверное, многим приходилось сталкиваться с рецептом от насморка и соплей — просто закапать в нос грудное молоко. Вот что по этому поводу думает наш эксперт.Специалист отмечает, что эффективность этого способа излечения насморка у детей не просто не доказана, а весьма сомнительна. Более того, молоко (в том числе грудное) является отличной средой для размножения микрофлоры, в том числе вредоносной. Для микрофлоры это еда, впрочем, как и для человека.Если подумать логически, мы же не закапываем другие блюда и продукты питания в нос, глаза и уши? Молоку тоже там нечего делать. В особенности учитывая тот факт, что современная медицина давно шагнула далеко вперед и педиатрам известны гораздо более эффективные и безопасные методы лечения насморка.