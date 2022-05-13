Почему непастеризованное молоко опасно для детей?

«Эти две инфекции, несмотря на разных возбудителей, имеют схожие симптомы и лечатся примерно одинаково. Это бактериальные кишечные инфекции, которые проявляют себя такими симптомами: диарея, тошнота, рвота, лихорадка, боль в животе, слабость, недомогание, боль в мышцах, сыпь», — говорит доктор.

Молоко, безусловно, полезный продукт, но в сыром виде оно может стать источником различных инфекций, в том числе иерсиниоза и псевдотуберкулеза.Заразиться можно разными способами, но чаще всего инфицирование происходит именно через продукты питания, в том числе употребление непастеризованного молока.Для большинства людей эти заболевания не смертельно опасны и не несут никакой угрозы, но вот младенцы в возрасте до 3 лет переносят заболевание крайне тяжело.Часто педиатры вынуждены прибегать к антибиотикам, противовоспалительным препаратам. Кроме того, в период восстановления и реабилитации ребенок должен будет соблюдать диету.Для профилактики не только давайте детям пастеризованное молоко, но и тщательно мойте фрукты и овощи, готовьте мясо (особенно свинину) до полного приготовления.