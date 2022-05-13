Аденовирусная инфекция: что это такое и как ее лечить?

«Аденовирусная инфекция — это вирус, который поражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей, глаз, кишечника, лимфоидной ткани и она всегда протекает с интоксикацией. Подъем заболеваемости отмечается в холодное время года. Передаётся она воздушно-капельным путем или через пищу», — говорит специалист.

Рвота, жидкий стул и страшные боли в животе — все это может быть симптомами аденовирусной инфекции. Самое главное в таком случае — быстро и правильно поставить диагноз и начать адекватное лечение.Особенно восприимчивы к этому заболеванию маленькие дети. Клинические симптомы развиваются через 5-7 дней после проникновения вируса в организм. Внешние признаки: интоксикация, насморк, коньюктивит, кашель, рвота, диарея, высыпания. Но это не самые опасные последствия. Гораздо опаснее осложнения, от которых страдают все органы.Чаще всего на фоне перенесенного заболевания развивается отит, пневмония, страдают почки. Маленькие дети переносят болезнь крайне тяжело, поэтому крайне важно не затягивать и вовремя обратиться к педиатру.В качестве профилактических мероприятий нужно соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом после улицы. Возвращаясь с мест скопления людей промывать рот и нос. Вовремя компенсировать дефициты минералов и витаминов, укреплять иммунитет.