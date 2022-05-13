Люди реже покупают фрукты и овощи через интернет
Исследование ученых из Университета Нью-Йорка показало, что американцы гораздо реже приобретают фрукты и овощи через разного рода мобильные службы доставок в интернете. Они не доверяют сборщиком заказов и полагают, что не получат наиболее свежих продуктов.
Появление разного рода сайтов и мобильных приложений, позволяющих заказывать пищу на дом, намного упростило жизнь миллионов людей, особенно в условиях пандемии. При карантине услуги служб доставок продуктов стали наиболее востребованными. Сегодня через эти приложения можно приобрести практически любые продукты кроме спиртных напитков и табачных изделий. Однако оказалось, что американцы гораздо реже заказывают себе в интернете фрукты и овощи, поскольку просто не доверяют сборщикам заказов. Им кажется, что наиболее свежие продукты те в их заказ не положат.
Социологический опрос показал, что жители США предпочитают покупать уже заранее упакованные и переработанные продукты питания, а не что-то свежее, что необходимо отобрать вручную. К примеру, им больше по душе приобретать через интернет пакеты с молоком, пачки с рисом или другими крупами, упакованные куриные яйца или сливочное масло, чем бананы, а также куски мяса, которые тоже требуется отбирать. Покупки через интернет в Америке развиваются довольно стремительно, и всё большее количество служб, включая и такси, занимаются подобными доставками.
При этом практика демонстрирует, что присылаемые через такие службы фрукты и овощи являются наиболее отборными и свежими, поскольку службы как раз дорожат своими потребителями и ни в коем случае не отбирают для них нечто гнилое или просроченное, чтобы не лишиться их лояльности. Но у людей сохраняются устойчивые предубеждения по поводу того, что свежую пищу лучше выбирать вручную в магазинах самостоятельно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Нью-Йорка
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частный исследовательский университет США, расположенный в Нью-Йорке, один из наиболее известных и престижных высших учебных заведений мира
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