Элайнеры или брекеты? Плюсы и минусы каждого метода

«Брекеты — это металлические конструкции, крепятся на каждый зуб, соединяются дугой. Элайнеры — это прозрачные капы. На первый взгляд, элайнеры в гонке преимуществ вырываются вперед. Но все не так просто и однозначно», — говорит доктор.

О безупречной улыбке мечтают все. Тем, кому она не досталась от природы, на помощь придут специальные методики по исправлению неровного прикуса.В отличие от брекет-системы, элайнеры незаметны, то есть никто даже не догадается, что вы носите какую-то конструкцию для выравнивания зубного ряда. Кроме того, они оказывают равномерное давление на зубы, то есть в носке более комфортны.Конструкция элайнеров съемная, то есть вы можете снимать их, например, на время приема пищи. Брекеты же придется носить постоянно. Без доктора у вас не получится снять их или отрегулировать. В этом главная сложность. Посещать ортодонта придется регулярно.Казалось бы, все очевидно — элайнеры явно более удобные и современные. Но нет. Перед некоторыми проблемами прикуса элайнеры бессильны и справиться с ними могут только брекеты.К примеру, без брекетов не обойтись, когда зубо-челюстные аномалии слишком явные, когда верхняя или нижняя челюсть недоразвита, слишком узкая.Если в коррекции и смещении нуждаются сразу несколько зубов, элайнеры тоже слабоваты. Они подходят, если нужна незначительная коррекция.В каждом индивидуальном случае решение о том, какую методику применить, принимает врач-ортодонт после визуального осмотра пациента и оценки ситуации. Иногда уместны оба способа, тогда пациенту предоставляется право выбора.