Отеки, сухая кожа, коричневые пятна: врач Шишова рассказала, по каким простым симптомам можно отследить проблемы с сосудами
Врач по клинической лабораторной диагностике, профессор МУФО Ольга Шишова назвала несколько распространенных признаков, указывающих на проблемы с сосудами. Некоторые из них неочевидны, обычно их связывают с другими проблемами.
Врач напоминает, что за сосудами надо следить и обращать внимание на все сигналы, которые подает организм. Ни одно заболевание не возникает на пустом месте.
— Наш организм — очень умный механизм. И он обязательно подаст вам сигнал, который укажет на то, что проблема есть и на нее стоит обратить внимание, — отметила Шишова в своем блоге.
Самые распространенные симптомы проблем с сосудами:
- боль в ногах;
- отеки;
- жжение или онемение в конечностях;
- синеют язык и губы;
- судороги;
- сухая и тонкая кожа;
- сетка и сосудистые звездочки на конечностях;
- темно-коричневые пятна и уплотнения на коже;
- боль в груди;
- головокружения и потеря сознания.
Сосуды — часть кровеносной системы, обеспечивающая поступление кислорода и питательных веществ во все органы и ткани организма. Как заботиться о сосудах?
Правильное питание. Рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирными молочными продуктами и низким содержанием насыщенных жиров, помогает поддерживать низкий уровень холестерина и предотвращает образование бляшек в сосудах.
Физическая активность. Ходьба, бег, плавание или йога способствуют укреплению сердца и сосудов, улучшают кровообращение и контролируют артериальное давление.
Курение и употребление алкоголя крайне негативно влияют на состояние сосудов.
Избыточный вес и ожирение могут оказывать дополнительное давление на сосуды, повышая риск развития артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Подробнее о проблемах с сосудами, которые могут проявляться различными признаками:
1. Боли в области сердца: может быть ощущение давления, жжения или сжатия в груди, которое распространяется на руки, плечи, шею или челюсть. Это признаки ишемической болезни сердца или других сердечно-сосудистых проблем.
2. Одышка: затрудненное дыхание или ощущение нехватки воздуха связано с проблемами сосудов, такими как сердечная недостаточность или обструкция артерий.
3. Отеки. Признак проблем с лимфатической системой или венами.
4. Повышенное кровотечение или синяки: если у вас часто возникают синяки или даже небольшие травмы вызывают сильное кровотечение, это может быть связано с проблемами сосудов, такими как тромбоцитопения или нарушение свертываемости крови.
5. Холодные руки и ноги: постоянное ощущение холода или покалывания в руках и ногах может быть признаком проблем с кровообращением или сужением сосудов.
6. Головокружение или потеря сознания: эти симптомы обычно связаны с недостаточным кровоснабжением мозга, вызванным проблемами сосудов.
7. Повышенное давление: постоянно повышенное артериальное давление может быть признаком проблем с артериями или сосудистой системой.
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Ольга Шишова
Медицина
Врач по клинической лабораторной диагностике, профессор МУФО
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