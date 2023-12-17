Отеки, сухая кожа, коричневые пятна: врач Шишова рассказала, по каким простым симптомам можно отследить проблемы с сосудами

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девушка

Врач по клинической лабораторной диагностике, профессор МУФО Ольга Шишова назвала несколько распространенных признаков, указывающих на проблемы с сосудами. Некоторые из них неочевидны, обычно их связывают с другими проблемами.

Врач напоминает, что за сосудами надо следить и обращать внимание на все сигналы, которые подает организм. Ни одно заболевание не возникает на пустом месте. 

— Наш организм — очень умный механизм. И он обязательно подаст вам сигнал, который укажет на то, что проблема есть и на нее стоит обратить внимание, — отметила Шишова в своем блоге.

Самые распространенные симптомы проблем с сосудами:
  • боль в ногах;
  • отеки;
  • жжение или онемение в конечностях;
  • синеют язык и губы;
  • судороги;
  • сухая и тонкая кожа;
  • сетка и сосудистые звездочки на конечностях;
  • темно-коричневые пятна и уплотнения на коже;
  • боль в груди;
  • головокружения и потеря сознания.

Сосуды — часть кровеносной системы, обеспечивающая поступление кислорода и питательных веществ во все органы и ткани организма. Как заботиться о сосудах?

Правильное питание. Рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирными молочными продуктами и низким содержанием насыщенных жиров, помогает поддерживать низкий уровень холестерина и предотвращает образование бляшек в сосудах.

Физическая активность. Ходьба, бег, плавание или йога способствуют укреплению сердца и сосудов, улучшают кровообращение и контролируют артериальное давление.

Курение и употребление алкоголя крайне негативно влияют на состояние сосудов.

Избыточный вес и ожирение могут оказывать дополнительное давление на сосуды, повышая риск развития артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. 

Подробнее о проблемах с сосудами, которые могут проявляться различными признаками:

1. Боли в области сердца: может быть ощущение давления, жжения или сжатия в груди, которое распространяется на руки, плечи, шею или челюсть. Это признаки ишемической болезни сердца или других сердечно-сосудистых проблем.

2. Одышка: затрудненное дыхание или ощущение нехватки воздуха связано с проблемами сосудов, такими как сердечная недостаточность или обструкция артерий.

3. Отеки. Признак проблем с лимфатической системой или венами.

4. Повышенное кровотечение или синяки: если у вас часто возникают синяки или даже небольшие травмы вызывают сильное кровотечение, это может быть связано с проблемами сосудов, такими как тромбоцитопения или нарушение свертываемости крови.

5. Холодные руки и ноги: постоянное ощущение холода или покалывания в руках и ногах может быть признаком проблем с кровообращением или сужением сосудов.

6. Головокружение или потеря сознания: эти симптомы обычно связаны с недостаточным кровоснабжением мозга, вызванным проблемами сосудов.

7. Повышенное давление: постоянно повышенное артериальное давление может быть признаком проблем с артериями или сосудистой системой.

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Ольга Шишова
Ольга Шишова
Медицина
Врач по клинической лабораторной диагностике, профессор МУФО
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