Эндокринолог Павлова предлагает полностью исключить молоко из рациона, врач Андреева считает, что у молока много преимуществ
Недавние исследования, проведенные учеными из Нидерландов, могут изменить наше представление о коровьем молоке. Анализ показал, что употребление этого продукта может быть связано с повышенным риском преддиабета.
Для проведения исследования более 74 тысячи человек, в возрасте около 46 лет, были выбраны в качестве участников. Ученые анализировали их привычки и образ жизни, а также объем потребления молочных продуктов, включая йогурты, кефир, мороженое, сыр и другие.
Комментируя исследование в своем Telegram-канале, эндокринолог Зухра Павлова отметила, что является убежденным противником употребления коровьего молока. Она пояснила, что в коровьем молоке есть казеин А1, который в организме человека превращается в пептид бета-казоморфин 7. Этот пептид при постоянном употреблении замедляет перистальтику желудочно-кишечного тракта.
"Хорошей заменой этого продукта являются растительные аналоги. Как минимум, в них точно нет белка-вредителя бета-казоморфина 7, в отличие от коровьего молока", - пояснила Павлова, добавив, что в кисломолочных продуктах его тоже нет, а, значит, можно спокойно употреблять кефир и йогурты.
Врач-терапевт Ирина Андреева не согласилась с тем, что молоко нужно полностью исключить из рациона.
"Молоко питательно, универсально, вкусно и его относительно легко достать. Хотя молоко может поступать из многих источников, в том числе из постоянно растущего разнообразия немолочного молока, коровье молоко по-прежнему остается основной формой в нашем рационе. Если у человека нет непереносимости молока, то в разумных количествах молоко полезно", - говорит Андреева специально для МедикФорум.
Польза для здоровья
Белок для общего здоровья
Белок является основным строительным блоком человеческого тела и необходим организму для создания и восстановления клеток, а также важен для общего роста и развития. Если вы ищете быстрый и сбалансированный перекус, молоко с высоким содержанием белка станет отличным выбором.
Крепкие кости и зубы
Кальций необходим для крепких костей и зубов, что делает его важной частью нашего ежедневного рациона. Это особенно важно в наши ранние годы. Дополнительный кальций необходим в детстве и подростковом возрасте, потому что именно тогда кости растут в основном.
Кальций снова становится особенно важным для пожилых людей, поскольку плотность костей снижается.
Молоко часто рекомендуют как отличный способ предотвратить остеопороз или истончение костей в организме.
"Ежедневное употребление молока замедляет прогрессирование остеоартрита или воспаления суставов в коленях у женщин".
Питательный состав
Молоко содержит много необходимых питательных веществ. К ним относятся:
- Фосфор
- Кальций
- Витамин А
- Витамин D (в продуктах, обогащенных витамином D)
- Рибофлавин
- Витамин В12
- Калий
- Цинк
- Холин
- Магний
- Селен
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