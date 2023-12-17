Гастроэнтеролог Лебедева: три состояния, когда ни в коем случае нельзя стимулировать отток желчи

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живот

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что есть состояния, при которых нельзя стимулировать отток желчи. В противном случае, организм может дать серьезный сбой.

Стимулировать желчь — означает улучшать ее отток различными добавками, травами и препаратами.

Убедитесь, что у вас нет ни одного из перечисленных состояний, призывает врач:

  • Камни в желчном пузыре. Вы спровоцируете движение камней и вызовете желчную колику
  • Воспалительные процессы в ЖКТ в стадии обострения: холецистит, панкреатит, гастрит, язва желудка или 12-типерстной кишки.
  • Воспаление слизистых ЖКТ
Сделайте УЗИ, чтобы узнать ситуацию с камнями. В других случаях — начинайте с восстановления желудочно-кишечного тракта.

Старайтесь следовать здоровому образу жизни и правильному питанию, чтобы стимулировать отток желчи. Несколько общих рекомендаций:

1. Питайтесь правильно: увеличьте потребление пищи, богатой растворимыми волокнами, такими как фрукты, овощи, орехи и злаки. Они помогут улучшить перистальтику кишечника и стимулировать отток желчи.

2. Пейте достаточное количество воды: это помогает поддерживать нормальную работу желчного пузыря и отток желчи.

3. Регулярные физические упражнения, такие как ходьба, бег, плавание или йога, могут помочь с этим процессом.

4. Избегайте жирной и жареной пищи, а также продуктов с высоким содержанием холестерина. Они могут способствовать образованию камней в желчном пузыре и затруднять отток желчи.

5. Регулярно употребляйте пищу, богатую антиоксидантами, такими как ягоды, зеленый чай, оливковое масло и орехи. Антиоксиданты помогают защитить желчные пути от воспаления.

Если у вас есть проблемы с желчным пузырем или желчными путями, необходимо проконсультироваться с врачом. Самолечение может быть опасно для жизни.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
Медицина
Врач-гастроэнтеролог
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