Гастроэнтеролог Лебедева: три состояния, когда ни в коем случае нельзя стимулировать отток желчи

Камни в желчном пузыре. Вы спровоцируете движение камней и вызовете желчную колику

Воспалительные процессы в ЖКТ в стадии обострения: холецистит, панкреатит, гастрит, язва желудка или 12-типерстной кишки.

Воспаление слизистых ЖКТ

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