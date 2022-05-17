Камни в желчном пузыре: симптомы, к которым нужно относиться серьезно
Приступ желчнокаменной болезни может возникнуть внезапно и сопровождаться очень сильной болью.
Желчные камни – это тип каменных кристаллов, которые образуются в желчном пузыре. Их появление в этом органе известно как желчнокаменная болезнь. Подвергаются этому заболеванию чаще женщины, чем мужчины, особенно в молодом возрасте. Пострадавшие могут не знать о патологии, пока не случится обострение, которое может быть крайне болезненным.
Как могут проявляться приступы желчнокаменной болезни.
- Варьируются от довольно легкой боли в животе до очень тяжелых состояний.
- Болевые ощущения концентрируются справа в верхней части живота и иррадиируют назад к спине.
- Боль обычно бывает схваткообразной и разной интенсивности, распространяется то вверх, то вниз.
- Неосложненный желчнокаменный приступ обычно длится от десяти минут до двух часов.
Вот некоторые предупредительные признаки, которые указывают на приступ желчнокаменной болезни.
- Боль ощущается в верхней части живота у диафрагмы.
- Боль отдает в спину и правую лопатку.
- Боль то стихает, то усиливается.
- Боль обостряется при надавливании под правую реберную дугу.
«Если возникает осложнение с закупоркой глубоких желчных протоков, это чревато развитием серьезных последствий и сильного заболевания», - предупреждают медики.
К каким предупреждающим симптомам возможного осложнения следует отнестись серьезно?
- Постоянная боль в животе более шести часов.
- Боль в сочетании с лихорадкой.
- Боль в животе с одновременной желтухой.
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