Камни в желчном пузыре: симптомы, к которым нужно относиться серьезно

Варьируются от довольно легкой боли в животе до очень тяжелых состояний.

Болевые ощущения концентрируются справа в верхней части живота и иррадиируют назад к спине.

Боль обычно бывает схваткообразной и разной интенсивности, распространяется то вверх, то вниз.

Неосложненный желчнокаменный приступ обычно длится от десяти минут до двух часов.

Боль ощущается в верхней части живота у диафрагмы.

Боль отдает в спину и правую лопатку.

Боль то стихает, то усиливается.

Боль обостряется при надавливании под правую реберную дугу.

«Если возникает осложнение с закупоркой глубоких желчных протоков, это чревато развитием серьезных последствий и сильного заболевания», - предупреждают медики.

Постоянная боль в животе более шести часов.

Боль в сочетании с лихорадкой.

Боль в животе с одновременной желтухой.