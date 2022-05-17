Камни в желчном пузыре: симптомы, к которым нужно относиться серьезно

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боль в животе у женщины

Приступ желчнокаменной болезни может возникнуть внезапно и сопровождаться очень сильной болью.

Желчные камни – это тип каменных кристаллов, которые образуются в желчном пузыре. Их появление в этом органе известно как желчнокаменная болезнь. Подвергаются этому заболеванию чаще женщины, чем мужчины, особенно в молодом возрасте. Пострадавшие могут не знать о патологии, пока не случится обострение, которое может быть крайне болезненным.

Как могут проявляться приступы желчнокаменной болезни.
  • Варьируются от довольно легкой боли в животе до очень тяжелых состояний.
  • Болевые ощущения концентрируются справа в верхней части живота и иррадиируют назад к спине.
  • Боль обычно бывает схваткообразной и разной интенсивности, распространяется то вверх, то вниз.
  • Неосложненный желчнокаменный приступ обычно длится от десяти минут до двух часов.
В целом классический желчнокаменный приступ не опасен для пострадавшего. Но он может пугать своей болезненностью. Кроме того, в острой фазе приступа бывает сложно определить, что мучительные для человека симптомы вызваны камнями в желчном пузыре, а не другими причинами.

Вот некоторые предупредительные признаки, которые указывают на приступ желчнокаменной болезни.
  • Боль ощущается в верхней части живота у диафрагмы.
  • Боль отдает в спину и правую лопатку.
  • Боль то стихает, то усиливается.
  • Боль обостряется при надавливании под правую реберную дугу.
Приступы неосложненные и осложненные. Неосложненные приступы являются относительно безопасными, они не требуют удаления желчного пузыря. Другое дело – приступ осложненный: он, в частности, может возникать, когда воспаляется и поражается стенка желчного пузыря. Также осложнение возникает, если какой-либо из камней начинает мигрировать из пузыря в глубокие желчные протоки.

«Если возникает осложнение с закупоркой глубоких желчных протоков, это чревато развитием серьезных последствий и сильного заболевания», - предупреждают медики.

К каким предупреждающим симптомам возможного осложнения следует отнестись серьезно?
  • Постоянная боль в животе более шести часов.
  • Боль в сочетании с лихорадкой.
  • Боль в животе с одновременной желтухой.
Эти признаки требуют строчного обращения к врачам. В их случае высока вероятность того, что понадобится операция по удалению желчного пузыря.
 
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