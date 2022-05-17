Могут ли лекарства вызывать покалывания в конечностях
К британскому доктору Мартину Скарру обратилась пациентка, которая в течение двух лет сталкивается с ощущением жжения и покалываний в руках и ногах. Ни один из врачей не может разобраться, с чем это связано.
Ощущение жжения в ступнях обычно провоцируется повреждением нервов в ногах, известным как периферическая невропатия. Иногда это расстройство может затрагивать также руки и кисти. У недуга множество возможных причин, но, как правило, он является осложнением диабета второго типа, поскольку повышенный уровень сахара в крови повреждает нервы.
К другим причинам относят злоупотребление алкогольными напитками, воздействие токсинов, аллергию и дефицит витамина B. Однако если вы испытываете эти ощущения так долго, то врачи общей практики, вероятно, уже исключили все эти диагнозы. Можно предположить, что жжение и покалывание вызываются лекарствами, которые вы принимаете. Скорее всего, препаратами от повышенного артериального давления.
К примеру, препарат гидралазин может вызывать ощущение онемения, покалывания и жжения у некоторых людей. Причина этого остаётся неизвестной для науки. Правда если принимать его в дозе 25 мг в день, то вероятность подобного очень низка. Обычно она возрастает у тех, кто получает 400 мг. Ещё один препарат от давления доксазозин тоже может вызывать жжения, покалывания и онемения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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