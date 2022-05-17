Опасный насморк: цвет слизи из носа сигналит, что надо к врачу
Выделения из носа «подсказывают» врачам, в каком состоянии находится иммунная система организма.
То, как выглядит секрет из носа, может дать информацию о нашем здоровье, – в частности, когда «сходит с ума» иммунная система, меняется цвет выделений. В некоторых случаях это является сигналом опасных процессов, говорит о необходимости срочного обращения к врачу.
Прозрачная слизь. Если вы чихаете или сморкаетесь, и она выходит прозрачной, вам не о чем беспокоиться. Прозрачный секрет состоит из воды, смешанной с белками, антителами, растворенными солями. Он производится организмом круглосуточно и обычно незаметно перемещается из горла в желудок, где обрабатывается дальше.
Белая. Обычно это признак воспаления слизистой оболочки носа и может указывать на простуду. Происходит это, когда ткани внутри носа опухают, и секрет больше не может течь. В результате он теряет жидкость, становится более густым и белесым.
Желтая. Такой цвет слизи из носа – сигнал того, что простуда прогрессирует, и белые кровяные тельца иммунной системы борются с вторгшимся вирусом. Желтоватая окраска мокроты возникает, когда организм выводит израсходованные лейкоциты. При простуде она может сохраняться от нескольких дней до нескольких недель.
Зеленая. Если через несколько недель после начала заболевания носовые выделения становятся зеленоватыми, нужно обратиться к врачу. За этим может таиться такая бактериальная инфекция, как синусит (воспаление околоносовых пазух). Визит к врачу особенно рекомендуется, если также возникают лихорадка, тошнота.
Лиловая или красноватая. Этот цвет слизи говорит о присутствии крови, выделяющейся, когда по каким-то причинам воспаляется или травмируется слизистая оболочка носа. Причина повреждения может быть достаточно безопасной, но может быть также очень опасной – лучше перестраховаться и провериться у врача, чем впоследствии сожалеть.
Черная. Будьте осторожны! Очень темный оттенок указывает на то, что вы можете страдать от грибковой инфекции. Это обычно происходит, когда иммунная система уже сильно напряжена, поэтому следует как можно скорее обратиться к врачу для профилактического осмотра.
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