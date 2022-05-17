Откуда берется неприятный запах изо рта?

«Также причиной неприятного запаха изо рта могут быть патологии ротоглотки и околоносовых пазух: гайморит, фронтит, этмоидит. Что делать? Лечить лор-патологию. Сюда же вопросы к иммунитету и здоровью кишечника», — отмечает врач.

Одна из наиболее распространенных причин такой деликатной проблемы — это болезни ротовой полости. В частности, это могут быть кариозные полости в зубах, воспаление слизистых оболочек, например, афтозный стоматит.Для решения этой проблемы идем к стоматологу и приводим в порядок зубы, укрепляем иммунную защиту слизистых оболочек.Довольно часто источником неприятного аромата становятся миндалины, которые страдают от хронического тонзиллита, фарингита или ангины. В этих случаях также нужно обращаться к лору и заниматься укреплением иммунитета.Реже, но так же встречаются, патологии голосовой щели, которые тоже могут давать неприятный запах. Поскольку эти заболевания могут привести в конечном итоге к раку, осмотр у специалиста для постановки точного диагноза обязателен.Доставлять дискомфорт способны и заболевания ЖКТ. Это, как правило, встречается при низкой кислотности желудка, в результате чего еда не может полноценно перевариться, начинаются процессы брожения и гниения. Как результат, имеем неприятный запах изо рта. Выход — повышать кислотность, решать проблемы с кишечником