Терапевт Чернышова объяснила, какие отеки указывают на проблемы со здоровьем
Отеки, возникающие без обоснованных причин, являются настораживающим признаком возможных проблем со здоровьем, напоминает терапевт Надежда Чернышова.
В интервью объяснила, какие отеки могут указывать на потенциально опасные для здоровья нарушения. По словам Чернышовой, следует записаться на прием к врачу и проконсультироваться с ним,
«если от носков или чулок остаются следы на голенях, которые долго не проходят, или если стали тесны кольца, которые до этого носились нормально».
Терапевт добавила, что летом отеки ног становятся распространенным явлением, которое обусловливается реакцией организма на жаркую погоду. В то же время, если такие отеки являются очень сильными или сопровождаются другими тревожными либо неблагополучными симптомами, не нужно списывать их на влияние жары – лучше посетить врача.
Также, добавила Чернышова, обратиться к специалистам нужно
«если отеки на левой и правой ноге отличаются».
Дополнительно терапевт посоветовала не игнорировать отеки, которые возникают периодически. Такая повторяющая отечность может указывать на возможные проблемы с щитовидной железой, почками, сердцем, предупредила эксперт
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что цвет выделений из носа может сигнализировать об опасных нарушениях в организме.
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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