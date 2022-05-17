В какой форме лучше принимать витамин Д?

«Масляные препараты витамина Д3 прежде, чем поступить в кровь, должны расщепиться в тонком кишечнике. Это занимает время. Кроме того, расщепление жиров может быть нарушено из-за плохого желчеоттока или дефицита жиров в рационе. Поэтому перед назначением врач должен проанализировать ваши возможности усвоения», — говорит эксперт.

Сегодня на полках аптек и магазинов можно найти огромный выбор витамина Д. Одни из них усваиваются лучше, другие хуже.Гораздо выше усвояемость у водорастворимых форм витамина Д. Поэтому они эффективнее. Водный раствор не нуждается в предварительном расщеплении, витамин поступает напрямую из кишечника в кровь.Достаточно популярен витамин Д в форме таблеток. Как правило, такие препараты содержат также кальций или комплекс других витамин. А доза непосредственно витамина Д в них не так велика. Поэтому в рейтинге эффективности такая форма занимает последние строчки.Наряду с таблетками популярен и витамин Д в желатиновых капсулах, сам витамин содержится внутри в виде масла. Если говорить об усвояемости, то снова возвращаемся к возможностям организма расщеплять жиры.Одной из наиболее эффективных считается липосомальная форма. Оболочка в ней состоит из фосфолипидов. Независимо от состояния желчного, печени и ферментов, витамин будет доставлен туда, где организм в нем больше всего нуждается.Кроме того, липосомальный витамин Д гипоаллергенный, нетоксичный и не раздражает желудочно-кишечный тракт.